Son dakika spor haberi: Bayern Münih'te teknik direktör Hansi Flick görevi bırakacağını duyurdu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te, teknik direktör Hansi Flick ile yollar ayrılıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Wolfsburg maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmemi sonlandırmak istediğimi yönetime bildireceğim" ifadelerini kullandı.
Bavyera ekibi ile olan sözleşmesi 2023 sonunda sona erecek olan Hansi Flick, kulübün başında son 10 ayda 6 şampiyonluk sevinci yaşadı. Flick'li Bayern; Almanya Ligi, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupayı müzesine götürdü.