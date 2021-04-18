Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Bayern Münih'te teknik direktör Hansi Flick görevi bırakacağını duyurdu

Son dakika spor haberi: 'te teknik direktör görevi bırakacağını duyurdu

Son dakika spor haberleri... Alman devi 'te teknik direktör , hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını söyledi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:32
Son dakika spor haberi: Bayern Münih'te teknik direktör Hansi Flick görevi bırakacağını duyurdu

ekiplerinden 'te, teknik direktör ile yollar ayrılıyor. Deneyimli çalıştırıcı, maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmemi sonlandırmak istediğimi yönetime bildireceğim" ifadelerini kullandı.

ekibi ile olan sözleşmesi 2023 sonunda sona erecek olan Hansi Flick, kulübün başında son 10 ayda 6 şampiyonluk sevinci yaşadı. Flick'li Bayern; , , , , ve Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupayı müzesine götürdü.

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