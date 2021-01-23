Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Stuttgart | CANLI

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'nın 18. hafta maçlarında sahasında 'ı konuk ediyor. İki orta sıra takımı da kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 24 puanla 9. konuk Stuttgart ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:28 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:17
Freiburg - Stuttgart | CANLI

'nın 18. hafta maçlarında sahasında 'ı konuk ediyor. İki orta sıra takımı da kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 24 puanla 9. konuk Stuttgart ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.

Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...



İLK 11'LER

Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez

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