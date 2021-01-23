Freiburg - Stuttgart | CANLI

Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçlarında Freiburg sahasında Stuttgart'ı konuk ediyor. İki orta sıra takımı da kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Freiburg 24 puanla 9. konuk Stuttgart ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor.
Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic
Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez