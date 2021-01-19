Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayer 'e galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. 'un tek golü Brandt'tan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 00:43
Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada ilk yarıyı 14. dakikada 'nin golüyle önde kapatan , ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde 'ın golüyle maça eşitliği getirdi. Karşılaşmada topla oynama oranları eşit olsa da Leverkusen öne geçmek için daha fazla kaleyi yokladı. 80. dakikada 'in golüyle öne geçen Leverkusen, üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leverkusen 32 puana yükselerek lider 'i takibini sürdürdü. Dortmund ise 29 puanda kaldı.

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