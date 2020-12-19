Bayer Leverkusen Bayern Münih: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Bayern Münih'i konuk etti. Bavyera ekibi, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak rakibini tahttan indirdi ve zirveye yerleşti.

Ev sahibi Leverkusen, 14. dakikada Schick'in golüyle öne geçerken, Bayern 43'te Lewandowski ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bavyera ekibinin Polonyalı yıldızı, 90+3'te bir kez daha sahne alarak takımına üç puanı getiren golü kaydetti: 1-2.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 30'a çıkarıp, rakibini geride bırakarak liderliğe yükseldi. 28 puanda kalan Leverkusen ise 2. sıraya geriledi.