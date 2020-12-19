Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen Bayern Münih: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın son şampiyonu , 13. haftadaki kritik buluşmada 'i 2-1 mağlup etti ve rakibini geride bırakarak liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın başında yenik duruma düşen Bavyera ekibi, Polonyalı süperstarı 'nin 43 ve 90+3'te attığı gollerle üç puana uzandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:37
Bayer Leverkusen Bayern Münih: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 13. haftasında , evinde 'i konuk etti. Bavyera ekibi, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak rakibini tahttan indirdi ve zirveye yerleşti.

Ev sahibi Leverkusen, 14. dakikada Schick'in golüyle öne geçerken, Bayern 43'te Lewandowski ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bavyera ekibinin Polonyalı yıldızı, 90+3'te bir kez daha sahne alarak takımına üç puanı getiren golü kaydetti: 1-2.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 30'a çıkarıp, rakibini geride bırakarak liderliğe yükseldi. 28 puanda kalan Leverkusen ise 2. sıraya geriledi.

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