Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

3-0 04 | MAÇ SONUCU

'nın 6. haftasında oynanan Ruhr derbisinde , konuk ettiği 04’ü 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Akanji, Haaland ve Hummels kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:41
Borussia Dortmund 3-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

'nın 6'ncı haftasında , sahasında milli futbolcular ve 'nun forması giydiği 04'ü konuk etti. 'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip; 55'inci dakikada Akanji, 61'inci dakikada Haaland ve 78 Hummels'in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56'ncı dakikada Paciencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Öte yandan ev sahibi ekipte corona virüs testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

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