Almanya'da Basketbol Ligi'nde şampiyon Alba Berlin
Almanya Basketbol Ligi'nde Riesen Ludwigsburg'u 75-74 mağlup eden Alba Berlin seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Berlin ekibi toplamda 9. kez bu zaferi elde etmiş oldu.
Münih kentindeki Audi Dome salonunda oynanan ikinci final karşılaşmasında Alba Berlin, Riesen Ludwigsburg takımını 75-74 yendi.
İki gün önce oynanan ilk final müsabakasından 88-65 galip ayrılan başkent ekibi, seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa uzandı.
Toplamda 9'uncu şampiyonluğunu yaşayan Alba Berlin, bu kupayı en son 2008'de müzesine götürmüştü.
Almanya Birinci Basketbol Ligi'ne yeni tip koronaviürs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında ara verilmiş, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından 10 takımının katılımıyla Münih'te düzenlenecek turnuvayla sezonun tamamlanmasına karar verilmişti.
Üç hafta süren ve 10 takımın karantinaya alındığı turnuvada, Alba Berlin ile Riesen Ludwigsburg finale kalmıştı.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanya'da Basketbol Ligi'nde şampiyon Alba Berlin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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