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28 Haziran 2020, Pazar
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'da 'nde şampiyon

Almanya'da Basketbol Ligi'nde şampiyon Alba Berlin

'nde 'u 75-74 mağlup eden seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Berlin ekibi toplamda 9. kez bu zaferi elde etmiş oldu.

Münih kentindeki Audi Dome salonunda oynanan ikinci final karşılaşmasında , takımını 75-74 yendi.

İki gün önce oynanan ilk final müsabakasından 88-65 galip ayrılan başkent ekibi, seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa uzandı.

Toplamda 9'uncu şampiyonluğunu yaşayan Alba Berlin, bu kupayı en son 2008'de müzesine götürmüştü.

Birinci 'ne yeni tip koronaviürs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında ara verilmiş, daha sonra yapılan görüşmelerin ardından 10 takımının katılımıyla Münih'te düzenlenecek turnuvayla sezonun tamamlanmasına karar verilmişti.

Üç hafta süren ve 10 takımın karantinaya alındığı turnuvada, Alba Berlin ile Riesen Ludwigsburg finale kalmıştı.

  1. 28.06.2020
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