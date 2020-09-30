Haberler Almanya Bundesliga Son dakika! Ozan Kabak'ın cezası belli oldu!

Son dakika! 'ın cezası belli oldu!

ekiplerinden 'de forma giyen , maçında rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Genç stoper bu eylem sebebiyle 4 maç ceza alırken gördüğü nedeniyle de 1 maç ceza aldı ve toplamda 5 resmi müsabakadan men edildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:07
Son dakika! Ozan Kabak'ın cezası belli oldu!

'de forma giyen milli futbolcumuz , rakibi 'a "tükürdüğü" gerekçesiyle 4 maç men ve 15 bin euro para cezası aldı. Aynı maçta gördüğü nedeniyle de 1 maç ceza alan genç savunmacı toplamda 5 resmi müsabakada forma giyemeyecek.

Ozan'ın hareketi hakemin raporunda yer almadı ve milli futbolcuya 4 maçlık men cezası TV görüntüleri izlenerek verildi.

DBF'den yapılan açıklama şu şekilde:
" Spor Mahkemesi, Bundesliga kulübü Schalke 04'ün sporcusu Ozan Kabak hakkında toplandı ve bir karara vardı. Rakibine karşı sportmenlik dışı davranışı nedeniyle Ozan Kabak, sıradaki 4 maçtan men ve 15 bin euro para cezası verdi. 20 yaşındaki oyuncu, cezası boyunca kulübünün tüm resmi maçlarında oynayamayacak.

Kırmızı kart nedeniyle 1 resmi maçta oynayamayacak olan Ozan Kabak'ın cezası sonraki 4 maçta başlayacaktır. Kulüp ve oyuncu, verilen bu cezayı kabul etmiştir, karar kesindir.

Ozan Kabak, 'e karşı oynadıkları maçın 26. dakikasında rakibi Ludwig Augustinsson'a tükürmüştü. Hakem Markus Schmidt'e sorulduğunda, bu pozisyonu görmediğini ve bu yüzden raporuna yazmadığını dile getirmiştir. Bu nedenle DFB Kontrol Komitesi soruşturma yapmış ve bu suçlamayı getirmiştir."

BİZE ULAŞIN