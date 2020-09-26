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Loris Karius Union 'e transfer oldu!

'taki sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius'un yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki kaleci, Union 'e transfer oldu. Karius, 'den ayrılan Max Kruse ile takım arkadaşı olacak.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 01:47 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 01:48
Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu!

'tan ayrıldıktan sonra 'a dönen Loris Karius yeniden 'ya dönüyor. 'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius'un Liverpool ile 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

Alman basınından haberlere göre Bundesliga ekibi Union , Karius'un kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre Liverpool'un 27 yaşındaki kalecinin maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

KRUSE İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK
Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon 'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

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