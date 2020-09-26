Loris Karius Union Berlin'e transfer oldu!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a dönen Loris Karius yeniden Almanya'ya dönüyor. Bundesliga'da daha önce Mainz formasıyla mücadele eden Karius'un Liverpool ile 2 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kadroda düşünülmüyor.

Alman basınından haberlere göre Bundesliga ekibi Union Berlin, Karius'un kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmaya göre Liverpool'un 27 yaşındaki kalecinin maaşının büyük bir kısmını üstleneceği de belirtiliyor.

KRUSE İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.