Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

RB | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Mücadele 'lik eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi Leverkusen'in beraberlik sayısını Türk asıllı Alman yıldız kaydetti. 'dan 'e olan da yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:39 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 19:14
Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip 14'te Emil Forsberg'in golüyle öne geçerken, Leverkusen'in beraberlik golünü 20'de kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 4'e çıkarırken, Leverkusen ise 2 puana ulaştı.

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Leipzig'in 'dan ettiği , yeni takımıyla ilk maçına Leverkusen karşısında çıktı.

Norveçli futbolcu 27. dakikada sakatlanan Yussuf Poulsen'in yerine oyuna dahil oldu.

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