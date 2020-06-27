Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU
Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü salgını sonrası ilk başlayan lig olan Bundesliga'da bu hafta ligin son maçlarına sahne oldu. İkinciliği garantileyen Borussia Dortmund, evinde Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşmayı Hoffenheim, 4-0 kazandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşmadan konuk Hoffenheim, 4-0 galip ayrıldı.
Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Hoffenheim'ın 4 golünü de biri penaltıdan olmak üzere Hırvat forvet Andrej Kramaric kaydetti.
Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim, bu galibiyetle sezonu 52 puanda noktaladı.
Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Borussia Dortmund ise ligi 69 puanda bitirdi.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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