Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşmadan konuk Hoffenheim, 4-0 galip ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Hoffenheim'ın 4 golünü de biri penaltıdan olmak üzere Hırvat forvet Andrej Kramaric kaydetti.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim, bu galibiyetle sezonu 52 puanda noktaladı.

Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Borussia Dortmund ise ligi 69 puanda bitirdi.