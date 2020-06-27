Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Dortmund'a evinde şok!

0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Corona virüsü salgını sonrası ilk başlayan lig olan Bundesliga'da bu hafta ligin son maçlarına sahne oldu. İkinciliği garantileyen , evinde Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşmayı Hoffenheim, kazandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında , Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşmadan konuk Hoffenheim, galip ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Hoffenheim'ın 4 golünü de biri penaltıdan olmak üzere Hırvat forvet Andrej Kramaric kaydetti.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim, bu galibiyetle sezonu 52 puanda noktaladı.

Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Borussia Dortmund ise ligi 69 puanda bitirdi.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA