Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke 04 | ÖZET İZLE
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Schalke 04, rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıkan Schalke'de mücadeleye 11'e başlayan Türk futbolcu Can Bozdoğan 78'de ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Andre Silva ile 50'de David Abraham kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 59'da Weston McKennie'den geldi.
Schalke'de 3 Türk futbolcu Ozan Kabak, Can Bozdoğan ve Ahmed Kutucu maça 11'de başlarken, Can Bozdoğan 78'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükselen Schalke 39 puanda kalırken, Frankfurt ise 41 puana yükseldi.
BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:
Dortmund-Mainz: 0-2
Leipzig-F. Düsseldorf: 2-2
B. Leverkusen-Köln: 3-1
Augsburg-Hoffenheim: 1-3
- 17.06.2020
- Güncelleme: 17.06.2020 23:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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