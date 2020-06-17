Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke 04 | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Schalke'de kabus sürüyor! ÖZET İZLE

2-1 04 | ÖZET İZLE

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke 04 | ÖZET İZLE

'nın 32. haftasında 'a konuk olan 04, rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça çıkan Schalke'de mücadeleye 11'e başlayan Türk futbolcu 78'de ikinci sarıdan görüp takımını 10 kişi bıraktı.

'nın 32. haftasında , sahasında 04'ü 2-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Andre Silva ile 50'de David Abraham kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 59'da Weston McKennie'den geldi.

Schalke'de 3 Türk futbolcu Ozan Kabak, ve Ahmed Kutucu maça 11'de başlarken, Can Bozdoğan 78'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükselen Schalke 39 puanda kalırken, Frankfurt ise 41 puana yükseldi.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Dortmund-Mainz: 0-2
Leipzig-F. Düsseldorf: 2-2
B. Leverkusen-Köln: 3-1
Augsburg-Hoffenheim: 1-3

  1. 17.06.2020
  2. Güncelleme: 17.06.2020 23:25
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