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10 Mart 2020, Salı
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Augsburg'da dönemi

Augsburg'da Heiko Herrlich dönemi

Almanya Bundeslıga ekiplerinden Augsburg'da teknik direktörlüğe getirildi. Son 9 maçta 4 puan alan 'in görevine son verilmişti.

ekiplerinden Augsburg'da teknik direktörlüğe getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Heiko Herrlich ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takıma uyan bir bulduklarını belirterek, Heiko Herrlich ile yeniden başarı yoluna gireceklerine inandığını kaydetti. Augsburg ekibi, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesinden dolayı dün teknik direktör 'in görevine son vermişti. Heiko Herrlich daha önce Almanya'da Bochum, Unterhaching, Jahn Regensburg ve takımlarını çalıştırmıştı.

  1. 10.03.2020
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