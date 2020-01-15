Bayern’e servet
Alman devi Bayern Münih, Audi ile dev bir kontrata imza attı. Bavyera ekibi, yapılan sponsorluk anlaşması gereği kasasına 500 milyon euro koyacak. Ayrıca Audi'nin kulüpteki yüzde 8'lik hissesi sabit kalacak.
- 15.1.2020
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Bayern’e servet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.