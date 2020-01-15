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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Bayern’e servet

Bayern’e servet

Alman devi , ile dev bir kontrata imza attı. Bavyera ekibi, yapılan sponsorluk anlaşması gereği kasasına 500 milyon euro koyacak. Ayrıca Audi'nin kulüpteki yüzde 8'lik hissesi sabit kalacak.

Alman devi , ile dev bir kontrata imza attı. Bavyera ekibi, yapılan sponsorluk anlaşması gereği kasasına 500 milyon euro koyacak. Ayrıca Audi'nin kulüpteki yüzde 8'lik hissesi sabit kalacak.
  1. 15.1.2020
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