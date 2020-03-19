Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti. 32 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, "Bunun gerekli olduğunu biliyordum. Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgının sosyal ve psikolojik etkileri sürerken, liglere verilen ara sonrasında birçok kulüp ekonomik olarak da etkilenecek.
Bu anlamda birçok kulüp oyuncularından indirim ya da federasyonlardan ekonomik destek talep ederken, Almanya'dan sürpriz bir haber geldi.
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gittiğini açıkladı.
"BİRLİKTE HAYATTA KALACAĞIZ"
32 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, "Bunun gerekli olduğunu biliyordum. Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız" ifadelerini kullandı.
Rafal Gikiewicz, bu sezon Bundesliga'da 25 kez görev aldı.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 22:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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