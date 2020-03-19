Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Polonyalı kaleci gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti

Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti

ekiplerinden 'in Polonyalı kalecisi , koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gitti. 32 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, "Bunun gerekli olduğunu biliyordum. Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgının sosyal ve psikolojik etkileri sürerken, liglere verilen ara sonrasında birçok kulüp ekonomik olarak da etkilenecek.

Bu anlamda birçok kulüp oyuncularından indirim ya da federasyonlardan ekonomik destek talep ederken, Almanya'dan sürpriz bir haber geldi.

Bundesliga ekiplerinden 'in Polonyalı kalecisi , koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada kulübünün ekonomik olarak etkilenmemesi için gönüllü olarak maaşında kesintiye gittiğini açıkladı.

"BİRLİKTE HAYATTA KALACAĞIZ"

32 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada, "Bunun gerekli olduğunu biliyordum. Kulübümün bu zorlu dönemde hayatta kalabilmesi için bu gerekliydi. Birlikte hayatta kalacağız" ifadelerini kullandı.

Rafal Gikiewicz, bu sezon Bundesliga'da 25 kez görev aldı.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 22:13
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