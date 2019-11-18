Mainz 05’te Achim Beierlorzer dönemi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05’in yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Beierlorzer ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'in yeni teknik direktörü Achim Beierlorzer oldu.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Beierlorzer ile 2022 yılının yazına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mainz 05'in yöneticilerinden Rouven Schröder, Beierlorzer'in Mainz 05'e uyan bir teknik direktör olduğunu ifade ederek, 51 yaşındaki teknik adamın futbolcuları yönlendirme, geliştirme ve takım ruhu uyandırmaya yönelik beceriye sahip olduğunu kaydetti.
Beierlorzer, bu sezon başında Köln takımının başına getirilmiş, ancak 9 gün önce görevine son verilmişti.
Mainz kulübü de geçen hafta teknik direktör Sandro Schwarz ile yollarını ayırmıştı.
Bu sezon oynanan 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Mainz 05, 9 puanla düşme hattında yer alıyor.
- 18.11.2019
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