Ozan Kabak'lı Stuttgart küme düştü
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'lı küme düştü

Ozan Kabak'lı Stuttgart küme düştü

Bundesliga'da normal sezonu 16'ncı sırada tamamlayarak play-out oynama hakkı elde eden 'ın rakibi Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Union Berlin oldu.

Bundesliga'da normal sezonu 16'ncı sırada tamamlayarak play-out oynama hakkı elde eden 'ın rakibi Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Union Berlin oldu. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Stuttgart, deplasmanda oynanan mücadeleden de 0-0'lık skorla ayrılarak, bir alt lige düştü.

Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , mücadelenin ilk yarısında takım arkadaşı Badstuber ile çarpışarak kanlar içerisinde yerde kaldı. Yapılan tedavi sonrasında oyuna devam eden Milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'ta Ozan Kabak'ın yanı sıra Berkay Özcan ile Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.

  1. 27.05.2019
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