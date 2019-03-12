Labbadia sezon sonunda Wolfsburg'dan ayrılacak
12 Mart 2019, Salı
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Labbadia sezon sonunda 'dan ayrılacak

Labbadia sezon sonunda Wolfsburg'dan ayrılacak

(Bundesliga) takımlarından 'un teknik direktörü Bruno Labbadia, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, ile Labbadia arasındaki sözleşmenin 30 Haziran'da biteceği belirtilerek, 53 yaşındaki teknik direktörün sözleşmeyi uzatmama kararı aldığı ifade edildi.

Labbadia'nın kararını bugün kulüp yönetimine ve takıma bildirdiği aktarılan açıklamada, yardımcıları Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in de takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Tecrübeli teknik direktör, 2018'in Şubat ayında Wolfsburg'da göreve getirilmişti.

Milli futbolcu 'nın da formasını giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

  1. 12.03.2019
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