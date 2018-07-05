Grosskreutz, 3. Lig'de forma giyecek – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    Grosskreutz, 3. Lig'de forma giyecek

    Grosskreutz, 3. Lig'de forma giyecek

    Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Uerdingen, eski Galatasaraylı futbolcu ile anlaştı.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Grosskreutz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Uerdingen Kulübünün üst yöneticisi Nikolas Weinhart, transferin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Bizim için 'un ismi değil, oyun kalitesi önemli." ifadesini kullandı.

    Weinhart, Grosskreutz'un tecrübesinden çok yararlanacaklarını ve takımı güçlendireceğini kaydetti.

    2009-2015 yıllarında 'da forma giyen Grosskreutz, 3 yıl önce 'dan 1,5 milyon avro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuş, sarı-kırmızılıların FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nde yaşadığı imza problemi nedeniyle futbolcunun lisansı çıkartılamamıştı.

    Galatasaray'da hiçbir resmi karşılaşmada sahaya çıkamadan Stuttgart'a giden Grosskreutz, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından geçen yıl Darmstadt 98 takımıyla anlaşmıştı.

    1. 5.7.2018 19:18
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