Bundesliga ekibi Schalke 04, genç oyuncusu Max Meyer'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alman oyuncu, Schalke 04'te adeta krize neden oldu.
Kulüp yönetimi sözleşme uzatmaya yanaşmayan Max Meyer'in yapılan görüşmelerde önerilen 5,5 milyon avroyu beğenmediği vurgulanmıştı. Alman oyuncu ise geçtiğimiz günlerde kulüpten izinsiz verdiği röportajda konunun para olmadığını, zorbalığa maruz kaldığını ve Heidel ile çalışmak istemediğini söyledi.
Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlanırken bugün için konu hakkında Meyer'e görüşme teklif edildiği ancak red yanıtı alındığı belirtildi.
Aynı açıklamada Meyer'in geçen hafta antrenmanı yarıda bırakmasına neden olan sakatlık sonrası MR çekilmeyi reddettiği de söylendi. Bu olaylar çerçevesinde işbirliği ortamı oluşmayacağını belirten kulüp, Meyer'in takımla ilişkisinin kesilip antrenmanlara alınmayacağını bildirdi.
- 30.4.2018 21:57
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
Schalke 04'te Max Meyer krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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