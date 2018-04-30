Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alman oyuncu, Schalke 04'te adeta krize neden oldu.

Kulüp yönetimi sözleşme uzatmaya yanaşmayan Max Meyer'in yapılan görüşmelerde önerilen 5,5 milyon avroyu beğenmediği vurgulanmıştı. Alman oyuncu ise geçtiğimiz günlerde kulüpten izinsiz verdiği röportajda konunun para olmadığını, zorbalığa maruz kaldığını ve Heidel ile çalışmak istemediğini söyledi.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlanırken bugün için konu hakkında Meyer'e görüşme teklif edildiği ancak red yanıtı alındığı belirtildi.

Aynı açıklamada Meyer'in geçen hafta antrenmanı yarıda bırakmasına neden olan sakatlık sonrası MR çekilmeyi reddettiği de söylendi. Bu olaylar çerçevesinde işbirliği ortamı oluşmayacağını belirten kulüp, Meyer'in takımla ilişkisinin kesilip antrenmanlara alınmayacağını bildirdi.