Schalke 04'te Max Meyer krizi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    04'te krizi

    <a href="/index/schalke?id=b6b24e40-74c0-497a-b187-4813a95f411f" class="" rel="tag">Schalke</a> 04'te <a href="/index/max-meyer?id=e3cd6baf-1ab1-4816-90a6-d56796e378d6" class="" rel="tag">Max Meyer</a> krizi

    Bundesliga ekibi 04, genç oyuncusu 'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı

    Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu, 04'te adeta krize neden oldu.

    yönetimi sözleşme uzatmaya yanaşmayan 'in yapılan görüşmelerde önerilen 5,5 milyon avroyu beğenmediği vurgulanmıştı. oyuncu ise geçtiğimiz günlerde kulüpten izinsiz verdiği röportajda konunun para olmadığını, zorbalığa maruz kaldığını ve Heidel ile çalışmak istemediğini söyledi.
    Kulüpten bugün yapılan açıklamada ise bu iddialar yalanlanırken bugün için konu hakkında Meyer'e görüşme teklif edildiği ancak red yanıtı alındığı belirtildi.

    Aynı açıklamada Meyer'in geçen hafta antrenmanı yarıda bırakmasına neden olan sakatlık sonrası MR çekilmeyi reddettiği de söylendi. Bu olaylar çerçevesinde işbirliği ortamı oluşmayacağını belirten , Meyer'in takımla ilişkisinin kesilip antrenmanlara alınmayacağını bildirdi.

    1. 30.4.2018 21:57
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