Borussia Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    , Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

    Borussia Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

    (Bundesliga) ekiplerinden , Polonyalı futbolcu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    Alman ekibin yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, "Reus'tan sonra Piszczek'in de sözleşmesini yenilemekten dolayı çok mutluyuz. Piszczek çok farklı bir karakter. O her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

    Polonyalı sağ bek, 2010 yılında 'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Piszczek, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:13
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