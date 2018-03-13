Borussia Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Polonyalı futbolcu Lukasz Piszczek'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Alman ekibin yönetim kurulu başkanı Hans-Joachim Watzke, "Reus'tan sonra Piszczek'in de sözleşmesini yenilemekten dolayı çok mutluyuz. Piszczek çok farklı bir karakter. O her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Polonyalı sağ bek, 2010 yılında Hertha Berlin'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Piszczek, bu sezon takımıyla 22 maça çıktı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:13
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
Borussia Dortmund, Piszczek'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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