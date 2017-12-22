Bayern Münih, Coman ile sözleşme yeniledi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Fransız milli futbolcu Kingsley Coman'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan 21 yaşındaki Coman'ın sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Coman özellikle bu yıl mükemmel bir gelişme sağladı ve hak ederek Fransa Milli Takımı'nda yer aldı. Coman'ı uzun süre renklerimize bağladığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
2015'ten beri Alman ekibinde forma giyen Coman da, uzun süre Bayern Münih'te forma giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
Bayern Münih ile Bundesliga'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda çıktığı toplam 84 maçta 12 gol kaydeden forvet oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda da 15 karşılaşmada 1 gole imza attı.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:41
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Bayern Münih, Coman ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.