Bayern Münihli futbolcu trafik kazası geçirdi
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te yıldız futbolcu Rafinha, Frankurt maçı öncesi trafik kazası geçirdi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Toplam 8
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RİCO HAYELSİZ YAŞANMAZ EVLAT
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 10
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seyirci Sn. Başkan hiç endişen olmasın tur atlayacağız.
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Östersunds'tan Arsenal'a gönderme
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Okan Bu İsveç takımına da sürekli döküntü sadece ismi kalmış takımlar geliyor Galatasaray Bilbao Hertha Berlin Arsenal gibi
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