 Bayern Münihli futbolcu trafik kazası geçirdi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bayern Münihli futbolcu trafik kazası geçirdi

    Bayern Münihli futbolcu trafik kazası geçirdi

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te yıldız futbolcu , Frankurt maçı öncesi trafik kazası geçirdi.

    Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu , hafta sonu oynanan Frankfurt maçından 1 gün sonra trafik kazası geçirdi.

    Kaygan yolda kontrolünü kaybeden yıldız futbolcu başka bir araca çarptı.

    'nın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:14
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