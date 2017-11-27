 Dortmund'da Götze şoku! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da şoku!

    Dortmund'da Götze şoku!

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia 'da forma giyen Mario , sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.

    Borussia kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018'de Wolfsburg'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.

    , Borussia Dortmund'un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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