Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.
Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018'de Wolfsburg'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.
Götze, Borussia Dortmund'un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:41
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 8
Yorum
11 4-2-3-1 den vazgeçmesin..kanatta rodrigezden vazgeçmesin..her maçı kazanma ihtimalimiz yüksek.. bu kadro sadece bu sistemle oynayabiliyor..
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Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Toplam 2
Yorum
eda lens medel pektemek orkan ve diğerleri ralttan oyuncu çıkaralım a takıma bu maçlar kazanç maçı takım
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Yusuf Yazıcı, hayalindeki ligi açıkladı!
Toplam 1
Yorum
Ssaa Şut konusunda biraz daha iyi olabilirim dediysen olmaz ne demek biraz daha iyi çok daha fazla iyi olmam lazım demen lazım
Dortmund'da Götze şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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