 Dortmund'da derbi etkisi sürüyor! – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da derbi etkisi sürüyor!

    Dortmund'da derbi etkisi sürüyor!

    Geçtiğimiz hafta sonunda ilk yarısını 4-0 önde kapattığı Ruhr Derbisi'nde Schalke karşısında 2 puan yitiren Borussia 'da hava fazlasıyla gergin.

    Kulüp CEO'su Hans Joachim Watzke, katıldığı bir sempozyumda teknik direktör Peter Bosz'a adeta ültimatom verdi. Galibiyet hasreti 6 haftaya çıkan Alman ekibinin yöneticisi, ''Derhal yolumuza koyulmalıyız. Şampiyonlar Ligi potasında sezonu bitirmek bizim için fevkalade önemli. Geçtiğimiz sezondan sadece 3 puan gerideyiz ve hala sezonun ortasındayız. Ancak dersler çıkarmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bize yakışmayan sonuçlar aldık. Şu an grupta 2 puanda olmamız ve Apoel Nicoisa ile iki maçta da 1-1 berabere kalmamız tahammül edilemez'' ifadeleriyle alınan sonuçları sert bir dille eleştirdi.

    2017 yılını 8.2 milyon euro kârla kapatmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Watzke, devre arası transferinde bazı takviyeler yapmak için önlerinde engel bulunmadığını sözlerine ekledi.

    Bundesliga'nın son 6 haftasında 16 puan kaybeden ve lider Bayern Münih'in 8 puan gerisine düşen Borussia , Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bitime 1 hafta kala son 16'ya çıkma şansını kaybetti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:58
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