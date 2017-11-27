Dortmund'da derbi etkisi sürüyor!
Geçtiğimiz hafta sonunda ilk yarısını 4-0 önde kapattığı Ruhr Derbisi'nde Schalke karşısında 2 puan yitiren Borussia Dortmund'da hava fazlasıyla gergin.
2017 yılını 8.2 milyon euro kârla kapatmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Watzke, devre arası transferinde bazı takviyeler yapmak için önlerinde engel bulunmadığını sözlerine ekledi.
Bundesliga'nın son 6 haftasında 16 puan kaybeden ve lider Bayern Münih'in 8 puan gerisine düşen Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bitime 1 hafta kala son 16'ya çıkma şansını kaybetti.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:58
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Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 2
Yorum
baksoy YANAL takım galip gelsin diye mi uğraşıyordu , yoksa mağlup olsun diye mi uğraşıyordu taraftar bunu kovulana kadar anlayamadı. ?
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Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu arada DURUCA ' da sakatlanırsa yanlışlıkla gerçek liberoları bulabiliriz , Uğur ağar aksak , DURUCA yaşlı ve vurdum duymaz ?
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Derbide oranlar belli oldu! İşte favori...
Toplam 2
Yorum
Mustafa Son haftalardaki galatasaray iyi bir görüntü çizmiyor bence berabere birecekk
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