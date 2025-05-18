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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 21:10
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Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İşte maçtan dakikalar:

24. Dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içinde Fatih'in ters vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan Janvier'in ara pasında topla buluşan Sporar, ceza sahası içinden sert vuruşunda, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

40. dakika Hadergjonag'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ortada Yusuf, kafa ile Hwang'a indirdi. Hwang düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

Beşiktaş'ta Rafa Silva 73. dakikada topu filelerle buluşturdu ve skoru eşitledi.

Mücadelede başka gol olmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla 59 puana yükseldi.

Corendon Alanyaspor ise puanını 39 yaptı.

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