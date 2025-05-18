Corendon Alanyaspor 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İşte maçtan dakikalar:

24. Dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içinde Fatih'in ters vuruşunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada sağ kanattan Janvier'in ara pasında topla buluşan Sporar, ceza sahası içinden sert vuruşunda, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

40. dakika Hadergjonag'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ortada Yusuf, kafa ile Hwang'a indirdi. Hwang düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

Beşiktaş'ta Rafa Silva 73. dakikada topu filelerle buluşturdu ve skoru eşitledi.

Mücadelede başka gol olmadı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla 59 puana yükseldi.

Corendon Alanyaspor ise puanını 39 yaptı.