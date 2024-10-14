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Alanyaspor içerde geçit vermiyor
Milli aranın ardından iç sahada peş peşe Kasımpaşa ve Antalyaspor'u konuk edecek Alanyaspor, bu iki mücadeleden 6 puan çıkarıp yükselişe geçmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde evindeki 4 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet alıp hiç yenilmeyen turuncu-yeşilliler, özellikle hafta sonu kendisinin 1 puan gerisinde olan Kasımpaşa mücadelesinde mutlak zafer hedefliyor.
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