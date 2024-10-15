Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:



Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor



Silivrispor - Kayserispor



İstanbulspor - Kilis Belediyespor



Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar



Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi



İnegöl Kafkas SK - Hatayspor



52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor



Kuşadasıspor - Karaköprü Belediye Spor



Muş SK - İnegölspor



Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor



Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa SK



Adanaspor - Çorlu Spor 1947



Edirnespor - Batman Petrol Spor



Osmaniyespor FK - Serik Belediyesor



Somaspor - Belediye Kütahyaspor



Ergene Velimeşe Spor - Sebat Gençlik Spor



Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor



Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK



Kolibri Ağrı 1970 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı SF



Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor



Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK



Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor



Bornova 1877 SY - Fethiyespor



Efeler 09 Spor FK - Adana 01 FK



23 Elazığ FK - Konyaspor



Belediye Derince Spor - Tire 2021 FK



Karşıyaka - Viranşehir Belediye Spor



Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor



Fatsa Belediyespor - Karaman FK



Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor



Küçükçekmece Sinop SK - Erbaaspor



Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK



Bursa Nilüfer SK - Ankaragücü



Isparta 32 Spor - Pazarspor