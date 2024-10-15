Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.
Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:
Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor
Silivrispor - Kayserispor
İstanbulspor - Kilis Belediyespor
Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar
Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi
İnegöl Kafkas SK - Hatayspor
52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor
Kuşadasıspor - Karaköprü Belediye Spor
Muş SK - İnegölspor
Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa SK
Adanaspor - Çorlu Spor 1947
Edirnespor - Batman Petrol Spor
Osmaniyespor FK - Serik Belediyesor
Somaspor - Belediye Kütahyaspor
Ergene Velimeşe Spor - Sebat Gençlik Spor
Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor
Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK
Kolibri Ağrı 1970 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı SF
Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor
Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK
Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor
Bornova 1877 SY - Fethiyespor
Efeler 09 Spor FK - Adana 01 FK
23 Elazığ FK - Konyaspor
Belediye Derince Spor - Tire 2021 FK
Karşıyaka - Viranşehir Belediye Spor
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor
Fatsa Belediyespor - Karaman FK
Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor
Küçükçekmece Sinop SK - Erbaaspor
Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK
Bursa Nilüfer SK - Ankaragücü
Isparta 32 Spor - Pazarspor