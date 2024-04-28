Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım) Süper Lig maçı

Alanyaspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kırkbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor:
Alanyaspor:Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Okan, Kenio, Vefa, Mamadou, Emir Kaan
ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından CANLI yayınlanıyor.