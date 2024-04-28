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Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım) Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Alanyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:59
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Alanyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! (Alanyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım) Süper Lig maçı

Alanyaspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kırkbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Sambissa, Okan, Kenio, Vefa, Mamadou, Emir Kaan

ALANYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma BeIN Sports ekranlarından CANLI yayınlanıyor.

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