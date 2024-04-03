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Alanya’dan farklı zafer

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendi. Alanyaspor, 6'da Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın, 32'de farkı ikiye çıkaran golü attı. Ahmed Hassan, 71. dakikada maçın skorunu belirledi ve 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanya puanını 42'ye çıkardı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Alanya’dan farklı zafer

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendi. Alanyaspor, 6'da Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti. Oğuz Aydın, 32'de farkı ikiye çıkaran golü attı. Ahmed Hassan, 71. dakikada maçın skorunu belirledi ve 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Alanya puanını 42'ye çıkardı.

TEKKE'DEN TEBRİKLER

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-0'lık galibiyetin ardından oyuncularını kutladı. Tekke, "Erken bulduğumuz golle farklı skoru elde ettik. İyi bir seri yakaldık, bunu sürdürmeliyiz" dedi.

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