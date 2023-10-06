Alanyaspor 2 - 1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 18. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Alanyaspor'un 2. golünü ise 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün tek golünü 90+2'de Güven Yalçın kaydetti.
Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı galibiyetinin ardından puanını 10 yaparak 10.sıraya yükseldi.
Fatih Karagümrük ise, Alanya'da 3 puan bırakmasının ardından Trendyol Süper Lig'de 6 puanla 15. sırada yer aldı.
ALANYASPOR ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDI
Ligde en son galibiyetini ilk haftada Başakşehir karşılaşmasında alan Ömer Erdoğan ve öğrencileri 6 maç aradan sonra evinde 3 puanla tanıştı.