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Alanyaspor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Akdeniz ekibi zorlu mücadele öncesi hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 13:58
Alanyaspor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile 27 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

İdman, diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımıyla yaptığı maçla sona erdi.

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

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