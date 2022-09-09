Alanyaspor ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Ankaragücü maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.