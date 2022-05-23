Avrupa olmadı

Ligde Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek son takım olmak için Başakşehir'le çekişen Alanyaspor, Karagümrük'e konuk oldu. 9'de Emre Mor'un şutu direkten döndü. 18'de Diedhiou, yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı. Diedhiou'nun vuruşunu Viviano çıkardı. 38'de Efecan ağları sarsıp devre skorunu belirledi.



4'TE 4'LE BİTİRDİ

İkinci yarıda 64'te Efecan, 76'da Eduardo, Alanyaspor adına golü bulamadı. Karagümrük'te ise 85'te Ahmed Musa, sağdan yerden içeriye çevirdi. Samed'in tek vuruşunda Serkan mutlak golü önledi. Akdeniz ekibi kazanmasına rağmen Başakşehir'in de galip gelmesiyle Avrupa hedefini gerçekleştiremedi. Antalya temsilcisi, sezonu 4'te 4'le tamamladı.



Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, Avrupa hayalini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını ancak bu ivmelerini yeni sezonda da sürdüreceklerini vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, "Yeni sezona çok daha iddialı gireceğiz. Özellikle genç oyuncularımıza çok güveniyorum" dedi.