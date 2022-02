Alanya darbesi!

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan iki takımın mücadelesi gol sağanağına sahne oldu. Lider Trabzonspor'un en yakın rakibi olan Konyaspor, üst sıralara tırmanmak isteyen Alanyaspor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan taraf Konya ekibi oldu. Yeşil-beyazlılar, 11'de Abdülkerim'in golüyle öne geçti. 26'da Adil kendi ağlarını havalandırdı ve skora denge geldi: 1-1. 28'de Konya'da Rahmanovic'in golü VAR'dan döndü. 33'te Umut, Alanyaspor'u öne geçirdi: 2-1. 38'de Diedhiou, Skubic'in ceza sahasında elle oynaması sonrasında neden olduğu penaltıda, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 43'te Novais, şık bir aşırtma golüyle ilk yarının sonucunu belirledi: 4-1.

3 MAÇ SONRA 3 PUAN

Alanyaspor'un gol şovu ikinci yarıda da devam etti. 50'de Ahmed Hassan'ın golü VAR'dan döndü. 86'da Oğuz, 5-1'lik farklı sonucu ilan eden golü attı ve turuncu-yeşilliler, 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Alanya'da ağır bir darbe yiyen zirve takipçisi Konyaspor ise lider Trabzon'la oynadığı maçtan sonra düşüşe geçti. Konya, deplasmanda üst üste 3. kez kaybederken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.

İNANILMAZ HATALAR YAPTIK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kötü bir dönemden geçtiklerini vurguladı. Palut, "Bugün buna bir son vermek için hem mücadele olarak silkelenmek hem de sonuç olarak istediğimizi almak için geldik. Bireysel hatalarımızla ilgili daha çok çalışmamız lazım demek ki çok bireysel hatalar yapıyoruz" diye konuştu.

TRABZONSPOR'U UNUTTURDUK

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mateos, Konya galibiyetiyle geçen hafta lider Trabzon karşısında aldıkları 4-0'lık yenilgiyi unutturduklarını söyledi. Mateos, " Elbette bugün aldığımız önemli bir galibiyet, çünkü geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu skoru tamamen unutturacak bir skor aldık" değerlendirmesinde bulundu.