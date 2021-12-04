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Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI anlatım

📺Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin iki güçlü ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. beIN Sports'tan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 13:25
Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

📝ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

📊DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

🔸Alanyaspor kendi sahasında Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔸Alanyaspor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.

🔸Alanyaspor geçen sezon Sivasspor karşısında her iki maçı da kazandı (3-1 evinde; 2-0 deplasmanda).

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