Alanyaspor Sivasspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

📝ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

📊DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

🔸Alanyaspor kendi sahasında Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔸Alanyaspor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.

🔸Alanyaspor geçen sezon Sivasspor karşısında her iki maçı da kazandı (3-1 evinde; 2-0 deplasmanda).