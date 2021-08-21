Alanyaspor-Altay: 1-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Altay'ın 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor'da Efecan Karaca ve Diedhiou gördükleri kırmızı kart sonucu saha dışında kalırken, ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı.

Altay'ın golleri Thiam, Rodriguez, Pinares ve Rayan'dan gelirken Akdeniz ekibinin tek golünü Diedhiou kaydetti.

Bu skorla Alanyaspor 3 puanda kalırken, ligin yeni ekiplerinden Altay 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.