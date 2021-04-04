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: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Ankara temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 17:54
Alanyaspor Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele Gençler'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta gol perdesini açan isim 8. dakikada Gençlerbirliği adına olurken, Alanyaspor'da 37. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Maç sonunda Alanyaspor, 49 puanla 5. sırada yer alırken Gençlerbirliği, 30 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

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