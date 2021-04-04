Alanyaspor Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele Gençler'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçta gol perdesini açan isim 8. dakikada Gençlerbirliği adına Mattias Johansson olurken, Alanyaspor'da Berkan Kutlu 37. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Maç sonunda Alanyaspor, 49 puanla 5. sırada yer alırken Gençlerbirliği, 30 puanla 19. sırada kendine yer buldu.