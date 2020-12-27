Alanyaspor çıkış arıyor

Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:35Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Süper Lig'in 15. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bugün saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Son 5 maçtır sadece evinde oynadığı Beşiktaş maçını kazanan, Yeni Malatyaspor ile de berabere kalan turuncu- yeşilli takım bugün yeni bir sayfa açmak istiyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ve tam 11 puan kaybeden Akdeniz temsilcisi, liderliği kaybetmek istemiyor. Cezalı duruma düşen Tasos Bakasetas yok. Sakatlığı devam eden kaleci Ufuk da Gaziantep maçında kadroda yer almayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Ceyhun'un da bu maçta kadroda olması beklenmiyor.