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çıkış arıyor

'in 15. haftasında lider Aytemiz deplasmanda FK ile karşılaşacak. Bugün saat 13.30'da 'nda oynanacak maçın hakemliğini yapacak.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Alanyaspor çıkış arıyor
'in 15. haftasında lider Aytemiz deplasmanda FK ile karşılaşacak. Bugün saat 13.30'da 'nda oynanacak maçın hakemliğini yapacak. Son 5 maçtır sadece evinde oynadığı maçını kazanan, ile de berabere kalan turuncu- yeşilli takım bugün yeni bir sayfa açmak istiyor. Son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ve tam 11 puan kaybeden temsilcisi, liderliği kaybetmek istemiyor. Cezalı duruma düşen Tasos Bakasetas yok. Sakatlığı devam eden kaleci Ufuk da Gaziantep maçında kadroda yer almayacak. Ayrıca takımla çalışmalara başlayan Ceyhun'un da bu maçta kadroda olması beklenmiyor.
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