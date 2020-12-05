Haberler Alanyaspor Gençlerbirliği Alanyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

lideri , 11. haftada konuk olduğu 'ne mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Ligde 6 maç sonra kazanan Başkent ekibine üç puanı getiren golleri ve Candeias kaydetti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:35
Gençlerbirliği Alanyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

lideri 'un yenilmezlik serisi Başkent'te son buldu! Turuncu-yeşilliler, 11. haftada konuk olduğu 'ne yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 41'de ile 75'te Daniel Candeias kaydetti.

90+5'TE PENALTI KAÇTI!

Alanya'nın tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas kaydederken, Yunan futbolcu 90+5'te kullandığı ikinci penaltı atışından ise yararlanamadı

Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanda kalırken, 6 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkardı.

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