Gençlerbirliği Alanyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig lideri Alanyaspor'un yenilmezlik serisi Başkent'te son buldu! Turuncu-yeşilliler, 11. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maçta kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 41'de Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti.

90+5'TE PENALTI KAÇTI!

Alanya'nın tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas kaydederken, Yunan futbolcu 90+5'te kullandığı ikinci penaltı atışından ise yararlanamadı

Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanda kalırken, 6 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkardı.