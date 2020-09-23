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Rosenborg maçı için 'e gitti

Temsilcimiz Aytemiz , 3. eleme turunda 'in Rosenborg takımı ile karşı karşıya gelecek. Turuncu - yeşilli takım 'ndan 'na ait Norveç'e hareket etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:04
Alanyaspor Rosenborg maçı için Norveç'e gitti

3. eleme turunda yarın deplasmanda Rosenborg takımı ile karşılaşacak Aytemiz , 'e gitti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelen turuncu yeşilli kafile, 'ndan 'na ait Norveç'e hareket etti.

Alanyaspor'un Norveç kafilesi, Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, , , Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Efkan Bekiroğlu, Davidson, , Bareiro, Babacar, Siopis, , Ahmet Gülay, Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Güneş ve Hasan Ayaroğlu'ndan oluştu.

Turuncu yeşilli takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak.

Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

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