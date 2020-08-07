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07 Ağustos 2020, Cuma
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’da dönemi

Alanyaspor’da Çağdaş Atan dönemi

, 'ye giden 'un yerine 40 yaşındaki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'ye giden 'un yerine 40 yaşındaki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çağdaş Atan daha önce 'ın yardımcısı olarak Alanya'da görev almıştı. İmza töreninde konuşan Atan, "Erol hoca bizden sonraki görevde çıtayı daha da yukarıya taşıdı. Alanyaspor şu an ligin yükselen bir değeri. Burada olmak benim için hem önemli bir fırsat hem de çok gurur verici" dedi.
  1. 7.8.2020
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