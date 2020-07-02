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02 Temmuz 2020, Perşembe
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memnun kaldı

Alanyaspor memnun kaldı

Alanya, bu sezon kiralık gönderdiği Sackey, ve 'nun performansları göz doldurdu.

Alanya, bu sezon kiralık gönderdiği Sackey, ve 'nun performansları göz doldurdu. Sackey; 'de 20 maça çıktı. Devre arasında 'ya giden Tayfur 11, Hasan ise 'da 25 maç yaptı. Üç isim gelecek sezon kadroya dönebilir.

  1. 2.7.2020
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