Alanyaspor memnun kaldı

Alanya, bu sezon kiralık gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl ve Hasan Ayaroğlu'nun performansları göz doldurdu. Sackey; Denizli'de 20 maça çıktı. Devre arasında Bursa'ya giden Tayfur 11, Hasan ise Erzurum'da 25 maç yaptı. Üç isim gelecek sezon kadroya dönebilir.