Alanyaspor memnun kaldı
Alanya, bu sezon kiralık gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl ve Hasan Ayaroğlu'nun performansları göz doldurdu.
Alanya, bu sezon kiralık gönderdiği Sackey, Tayfur Bingöl ve Hasan Ayaroğlu'nun performansları göz doldurdu. Sackey; Denizli'de 20 maça çıktı. Devre arasında Bursa'ya giden Tayfur 11, Hasan ise Erzurum'da 25 maç yaptı. Üç isim gelecek sezon kadroya dönebilir.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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