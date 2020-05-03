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03 Mayıs 2020, Pazar
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N'Sakala gidebilir

N'Sakala gidebilir

Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “N’Sakala ile daha önce anlaşmıştık ancak şu anda geri adım attı. Sezon sonu istediği yere gidebilir” diye konuştu.

Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüştüğü konuşulan Fabrice N'Sakala hakkında konuştu. Tecrübeli yönetici, "N'Sakala ile daha önce anlaşmıştık ancak şu anda geri adım attı. İstediği takıma gidebilir. Alanya'da kalmak isteyenler kalacak gitmek isteyenler gidecek. Yeni sezonda kadroda kısıtlama yapılabilir. Biz yine en doğru isimleri kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı. Ligde 6. sırada olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "UEFA Avrupa Ligi'ni kovalıyoruz. Ancak ligde olmasa bile kupayı kazanarak turnuvaya direkt katılmak istiyoruz. 12 Haziran'da lig başlayacak gibi hazırlıklar yapılıyor. Biz oynanmasından yanayız. Lig tescil edilirse Türkiye Kupası ne olacak? Sonucun sahada alınmasından yanayız. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Kurulu'nun kararıyla liglere başlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

EROL BULUT BİZİMLE
Teknik Direktör Erol Bulut'un isminin Fenerbahçe ile anılmasından sıkıldığını belirten Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Hocamız sezon sonuna kadar takımının başındadır. Bir daha söylemeyeceğim" şeklinde konuştu. 45 yaşındaki hocanın sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

  1. 3.5.2020
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