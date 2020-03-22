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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken play-off yorumu!

Alanyaspor Başkanı 'ndan play-off yorumu

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan play-off yorumu

ekibi Aytemiz Alanyaspor'da başkan , Süper Lig'in tamamlanması için ortaya atılan önerilerden biri olan play-off için değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çavuşoğlu, öneriye sıcak bakmadığını dile getirdi.

ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un başkanı , koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de sezonun tamamlanması için konuşulan konulardan biri olan 'play-off' önerisine karşı olduğunu dile getirdi.

A Spor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Futbolcularımızın hepsi Alanya'da, hiçbirinin gitme talebi olmadı. Burası sakin olduğu için gitmezler.

Kimsenin hakkı kimseye geçmesin isteriz, herkesin bir hedefi, amacı var. Benim sıcak bakmadığım bir konu play-off. Zaten bu sadece önerilerde konuşulmuş bir şey. Gündeme gelmemesi gereken bir şeydi. Ben şahsen desteklemiyorum.

"HERKES KURALLARA UYUYOR"

Alanya'da şehir içinde piknik yapan insan yok. Yaşayanların yüzde 13'ü de yerleşik yabancı. Onlar kurallara uyuyorlar. Bölgemizin insanı da duyarlı. Olması gerekni yapıyorlar. Kurala uyumsuzluk gibi bir durum yok.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan play-off değerlendirmesi

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  1. 22.03.2020
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