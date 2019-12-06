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06 Aralık 2019, Cuma
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Alanya'nın yabancıları

Alanya'nın yabancıları

Alanya'daki yerleşik yabancılar, tutkunu. Taraftar grubunun oluşmasına öncülük eden , " yabancılar da ' nasıl alınır' diye sormaya başladı. artınca da 'neden taraftar grubu kurulmasın?' fikri çıktı" dedi.

Alanya'daki yerleşik yabancılar, tutkunu. Taraftar grubunun oluşmasına öncülük eden , " yabancılar da ' nasıl alınır' diye sormaya başladı. artınca da 'neden taraftar grubu kurulmasın?' fikri çıktı" dedi.
  1. 6.12.2019
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