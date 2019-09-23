Lider Alanya puanı kurtardı
Süper Lig'de 4'te 4'le liderliğe kurulan Alanyaspor, Başkentte 1 puana razı oldu. Akdeniz ekibi, Stancu’nun penaltısıyla geri düştüğü maçta, Ceyhun’un kafa golüyle beraberliği kopardı.
Kırmızı siyahlılar 44'te Stancu'ya Welinton'un yaptığı müdahaleyli penaltı kazandı. Rumen golcü, ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi. Akdeniz temsilcisi, ikinci yarıda Gençler kalesine yüklendi. Aradığı golü, 66'da Ceyhun'la buldu. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda, tecrübeli orta saha kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. Lider Alanya'da Cisse, 84'te de karşı karşıya sağ çaprazda topu dışarı attı. Alanya, ilk puan kaybederken, Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti bitmedi.
'NAMAĞLUP GİDİYORUZ'
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği karşısında alınan beraberliğin iyi olduğunu söyledi. Bulut, "Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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