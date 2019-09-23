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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Lider Alanya puanı kurtardı

Lider Alanya puanı kurtardı

Süper Lig'de 4'te 4'le liderliğe kurulan Alanyaspor, Başkentte 1 puana razı oldu. Akdeniz ekibi, ’nun penaltısıyla geri düştüğü maçta, ’un kafa golüyle beraberliği kopardı.

Kırmızı siyahlılar 44'te 'ya Welinton'un yaptığı müdahaleyli penaltı kazandı. Rumen golcü, ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi. Akdeniz temsilcisi, ikinci yarıda Gençler kalesine yüklendi. Aradığı golü, 66'da 'la buldu. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda, tecrübeli orta saha kafayla topu filelere gönderdi: 1-1. Lider Alanya'da Cisse, 84'te de karşı karşıya sağ çaprazda topu dışarı attı. Alanya, ilk puan kaybederken, Gençlerbirliği'nin ise galibiyet hasreti bitmedi.

'NAMAĞLUP GİDİYORUZ'
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği karşısında alınan beraberliğin iyi olduğunu söyledi. Bulut, "Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 23.9.2019
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