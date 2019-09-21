Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Yanal, yapılan hataları affetmediği ve 2 farklı kaybettiği Alanya'da hataların tekrarlanma ihtimalini dahi ortadan kaldırıp Ankaragücü karşısında bambaşka bir Fenerbahçe ile çıkmaya hazırlanıyor...

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:44 Güncelleme: 21.09.2019 10:52
Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sarı-Lacivertliler'in 11'inde büyük değişim yaşanacak.

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Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisi yeni hamlelerin de peş peşe geleceğinin işareti oldu.

Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Ancak takımdaki en büyük onarımı kaptan Emre Belözoğlu yapacak. İlk üç maçta arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneten Emre'nin Milli Takım'dan sakat dönmesi, teknik heyetin tüm planlarını alt-üst ederken, yeni transfer Gustavo da ilk maçında uyum sorunu yaşadığı gözlenmişti.

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