HaberlerGaleriFenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...
Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Yanal, yapılan hataları affetmediği ve 2 farklı kaybettiği Alanya'da hataların tekrarlanma ihtimalini dahi ortadan kaldırıp Ankaragücü karşısında bambaşka bir Fenerbahçe ile çıkmaya hazırlanıyor...
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
Güncelleme: 21.09.2019 10:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sarı-Lacivertliler'in 11'inde büyük değişim yaşanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi.
Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisi yeni hamlelerin de peş peşe geleceğinin işareti oldu.
Ancak takımdaki en büyük onarımı kaptan Emre Belözoğlu yapacak. İlk üç maçta arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneten Emre'nin Milli Takım'dan sakat dönmesi, teknik heyetin tüm planlarını alt-üst ederken, yeni transfer Gustavo da ilk maçında uyum sorunu yaşadığı gözlenmişti.