Fenerbahçe'de ilk 11'e Alanyaspor neşteri! Ankaragücü karşısında...

Ancak takımdaki en büyük onarımı kaptan Emre Belözoğlu yapacak. İlk üç maçta arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneten Emre'nin Milli Takım'dan sakat dönmesi, teknik heyetin tüm planlarını alt-üst ederken, yeni transfer Gustavo da ilk maçında uyum sorunu yaşadığı gözlenmişti.