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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Alanya yolunda

Onur Bulut Alanya yolunda

Aytemiz transferde hız kesmiyor. Turuncu-yeşilliler, son olarak Braunschweig forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat 'u bitiriyor.

Erol Bulut'la kabuk değiştirme sürecinde olan , Braunschweig forması giyen 'la prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki sağ kanatla resmi imzaların kısa sürede alıacağı bildirildi. Gurbetçi oyuncu, 2016'da 1.2 milyon euro karşılığında Bochum'dan Freiburg'a transfer oldu. Burada 24 maça çıkarken; 2018'de 900 bin euro'ya Braunschweig'e geldi. Geçen sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.

SIRADA AVUSTURYA KAMPI VAR
Alanya, dün Topuk Yaylası kampını tamamladı. Kampta, Konya'yı (1-0) ve Gazişehir'i (4-0) yenerken; Antalya ile (0-0) berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz-9 Ağustos'ta Avusturya'da çalışacak.

  1. 27.7.2019
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