Onur Bulut Alanya yolunda
Aytemiz Alanyaspor transferde hız kesmiyor. Turuncu-yeşilliler, son olarak Braunschweig forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat Onur Bulut'u bitiriyor.
SIRADA AVUSTURYA KAMPI VAR
Alanya, dün Topuk Yaylası kampını tamamladı. Kampta, Konya'yı (1-0) ve Gazişehir'i (4-0) yenerken; Antalya ile (0-0) berabere kaldı. Turuncu-yeşilliler, 29 Temmuz-9 Ağustos'ta Avusturya'da çalışacak.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Onur Bulut Alanya yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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