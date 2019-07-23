Alanyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda sürdüren Alanyaspor, 3'üncü hazırlık maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşma, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde saat 16.30'da başladı. Maçın 5'inci dakikasında ceza sahası dışından Bakasetas'ın sol ayakla sert şutu az farkla auta gitti. 18'inci dakikada Bakasetas'ın derin pasıyla hareketlenen Cisse topu Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top auta çıktı. 40'ıncı dakikada sakatlanan Alanyasporlu Lokman Gör yerini Steven Caulker'a bıraktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. 48'inci dakikada sağdan gelişen atakta Tayfur'un ortasında Cisse'nin tek vuruşu kalecide kaldı. 57'nci dakikada Welinton, Sackey, Taha ve Cisse yerini Barış, Siopis, Ceyhun ve Yacine Bammou'ya bıraktı. 67'nci dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Steven Caulker'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Yacine Bammou tamamladı, fakat top kalecide kaldı. 70'inci dakikada Bakasetas'ın yerine Veysel Ünal, Efecan'ın yerine Emre Bekir oyuna girdi. 79'uncu dakikada ise Hasan Ayaroğlu'nun yerine Hakan Erçelik oyuna girdi. 80'inci dakikada Siopis yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi. Kaleci topu son anda kornere çeldi. 83'üncü dakikada Tayfur Bingöl yerini Hamza Özdemir'e bıraktı. Mücadele golsüz berabere bitti.
Alanyaspor 4'üncü hazırlık maçını 25 Temmuz'da Gazişehir ile oynayacak.
- 23.07.2019
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