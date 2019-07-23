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23 Temmuz 2019, Salı
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ile golsüz berabere kaldı

Alanyaspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesindeki 'nda sürdüren , 3'üncü hazırlık maçında ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma, Serkan Acar Tesisleri'nde saat 16.30'da başladı. Maçın 5'inci dakikasında ceza sahası dışından Bakasetas'ın sol ayakla sert şutu az farkla auta gitti. 18'inci dakikada Bakasetas'ın derin pasıyla hareketlenen Cisse topu Efecan'a aktardı. Efecan'ın vuruşunda top auta çıktı. 40'ıncı dakikada sakatlanan Alanyasporlu Lokman Gör yerini 'a bıraktı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. 48'inci dakikada sağdan gelişen atakta Tayfur'un ortasında Cisse'nin tek vuruşu kalecide kaldı. 57'nci dakikada Welinton, Sackey, Taha ve Cisse yerini Barış, Siopis, Ceyhun ve 'ya bıraktı. 67'nci dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Steven Caulker'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Yacine Bammou tamamladı, fakat top kalecide kaldı. 70'inci dakikada Bakasetas'ın yerine Veysel Ünal, Efecan'ın yerine Emre Bekir oyuna girdi. 79'uncu dakikada ise Hasan Ayaroğlu'nun yerine Hakan Erçelik oyuna girdi. 80'inci dakikada Siopis yaklaşık 30 metreden kaleyi denedi. Kaleci topu son anda kornere çeldi. 83'üncü dakikada Tayfur Bingöl yerini Hamza Özdemir'e bıraktı. Mücadele golsüz berabere bitti.
4'üncü hazırlık maçını 25 Temmuz'da Gazişehir ile oynayacak.

  1. 23.07.2019
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