Alanyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Faslı oyuncu Yacine Bammou'yu kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Faslı oyuncu Yacine Bammou'yu kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen törende, Fransa 2. Lig ekibi Caen'den kiralanan 27 yaşındaki forvet Yacine Bammou ile sözleşme imzalandı.
Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Yacine Bammou'yu bir yıllığına kiralık olarak transfer ettiklerini açıklayan Çavuşoğlu, "Satın alma opsiyonuyla birlikte Yacine Bammou'yu kadromuza kattık. Hem santrafor hem de santrafor arkasında oynayabilen bir oyuncu. Bize katkı sağlayabileceği için bu transferi gerçekleştirdik. İnşallah burada da iyi performans sergiler." diye konuştu.
BAMMOU: "ORTAK AMACIMIZ, ALANYASPOR'UN BAŞARISI"
Yeni transfer Yacine Bammou, Alanyaspor gibi çok değerli bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Kulüpten içeri girdiğinde pozitif bir enerji aldığını dile getiren Bammou, "Burada gerçekten bir aile ortamı var. Herkes birbirine çok saygılı. Burada kariyerim için yeni bir sayfa, yeni bir mücadele başladı. Umarım hem başarılı hem de bir başarının parçası olurum." ifadelerini kullandı.
Takımın golcü oyuncusu Cisse ile rekabete gireceği yönündeki soru üzerine Bammou, "Bizim burada ortak amacımız, Alanyaspor'un başarısı. Kim oynarsa oynasın, takım için elinden gelenin maksimumunu sahada verceğinden eminim." yanıtını verdi.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Alanyaspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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